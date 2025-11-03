Μενού

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (06/11) για τη league phase του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Europa League
Στιγμιότυπο από το ματς ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με σερί εντυπωσιακών νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ την περασμένη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και πλέον έχει 4 βαθμούς στη διοργάνωσ.

Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ