ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

O ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με σερί εντυπωσιακών νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ την περασμένη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και πλέον έχει 4 βαθμούς στη διοργάνωσ.

Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).