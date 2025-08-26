ΠΑΟΚ: Η επική παρουσίαση του Ζαφείρη από τον «συνονόματο» Μελά

Ο ΠΑΟΚ ζει στους ρυθμούς της μεταγραφής Ζαφείρη με τον νεαρό άσσο να γνωρίζει την αποθέωση χθες (25/08) στο «Μακεδονία» από τους φίλους της ομάδας ενώ σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.
Η «τρέλα Ζαφείρη» επηρέασε και το βίντεο της παρουσίασης, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο διεθνής μέσος και το μεγάλο όνομα του ελληνικού τραγουδιού, ο Ζαφείρης Μελάς.
Ο τραγουδιστής περιγράφει πώς έπαθε «χοντρό μπλέξιμο». Μιλά για την απόλυτη τρέλα με την είδηση της μεταγραφής Ζαφείρη.
«Σιγά μην φέρει ο κ. Σαββίδης τον Ζαφείρη, σιγά μην έρθει ο Ζαφείρης, σιγά μην βάλουν τον Μελά να κάνει την παρουσίαση. Να σας πω κάτι; Αυτοί είναι τρελοί. Ο Ζαφείρης ήρθε και ο Μελάς θα κάνει την παρουσίαση.
Χρήστο καλωσήρθες σπίτι μας».
Δείτε το επικό βίντεο:.
