ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο «Δικέφαλος» ξανά στο -2 από την κορυφή

Με σκορ 3-0 έηξε ο αγώνας ΠΑΟΚ - Κηφισιά. Με δύο γκολ του Τάισον σε διάστημα πέντε λεπτών, το ματς μετατράπηκε σε τρίποντο.

ΠΑΟΚ
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδήγησε σε μια νίκη (3-0) επί της Κηφισιάς. Ο Σέρβος αρχηγός του «Δικεφάλου» ήταν απολαυστικός από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο, μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, με μια εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα και αρκετά νέα πρόσωπα, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

