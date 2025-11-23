ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο «Δικέφαλος» ξανά στο -2 από την κορυφή

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδήγησε σε μια νίκη (3-0) επί της Κηφισιάς. Ο Σέρβος αρχηγός του «Δικεφάλου» ήταν απολαυστικός από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο, μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, με μια εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα και αρκετά νέα πρόσωπα, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr