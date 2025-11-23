Μετά από την πρώτη του φετινή ήττα στο πρωτάθλημα, την περασμένη αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα την Κηφισιά στην Τούμπα, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο αγώνας αρχίζει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα είναι εκτός, ενώ δεν θα παίξει και ο τραυματίας Μαντί Καμαρά. Στη διάθεσή του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Από την άλλη πλευρά η Κηφισιά αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει στη διάθεσή του, μεταξύ άλλων, τους Χόρχε Πόμπο, Ρούμπεν Πέρεθ, Αλμπέρτο Μποτία, Μόιζες Ραμίρεζ και Παύλο Παντελίδη. Ο Αργεντινός κόουτς δεν θα είναι στον πάγκο, καθώς συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Ολυμπιακό και στη θέση του θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Νίκος Παναγιωτάρας.
