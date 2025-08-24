ΠΑΟΚ - Λάρισα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Από τη Θεσσαλονίκη αρχίζει τη φετινή του προσπάθεια στη Super League ο ΠΑΟΚ καθώς το βράδυ της Κυριακής (24/8) στις 21:00, θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet που επέστρεψε μετά από χρόνια στην 1η κατηγορία. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΛ, στην άδεια Τούμπα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του το παιχνίδι με τη Ριέκα και την ήττα στην Κροατία θέλοντας να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τάισον έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής προπόνησης.

Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη να έχει συμπεριλάβει στην αποστολή για το ΠΑΟΚ - ΑΕΛ, τους: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

