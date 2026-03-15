ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Να «πιάσει» και πάλι τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία θέλει ο ΠΑΟΚ που σήμερα φιλοξενεί στην Τούμπα τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική. ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ έχει 14 διαδοχικές νίκες εντός έδρας με αντίπαλο τον Λεβαδειακός για το πρωτάθλημα και 15 μαζί με τις αναμετρήσεις τους στο Κύπελλο Ελλάδος. Στις έντεκα από αυτές δεν έχει δεχθεί γκολ, ενώ μόλις οι έξι από αυτές είναι στο όριο του ενός γκολ (τέσσερις με 1-0, μία με 2-1 και μία με 3-2).

Το σερί με τις 14 νίκες ξεκίνησε μετά τη μοναδική λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στην Τούμπα, στις 26 Οκτωβρίου 1994. Ο Λεβαδειακός έχει μία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτή επιτεύχθηκε στις 26 Μαΐου 1991 με 3-2. Το σκορ διαμορφώθηκε με τα γκολ των Καβαλιέρη, Μαρινάκη, Πεχλιβανίδη, ενώ για τους γηπεδούχους είχαν σκοράρει οι Σκαρτάδος και Αθανασιάδης.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 16:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 57*

2. ΑΕΚ 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30*

7. ΟΦΗ 29*

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ Νovibet 22*

13. Αστέρας Τρ. 17*

14. Πανσερραϊκός 16*

* Με παιχνίδι περισσότερο