ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ LIVE: Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Εuropa League

Πρεμιέρα στη league phase του Εuropa League για τον ΠΑΟΚ απόψε , καθώς υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ αρχίζει στις 19:45 και έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ LIVE #PAOKMTA

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από δύο άσχημα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδος (ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό) και στο πρωτάθλημα (ισοπαλία 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα) και θέλει τη νίκη ώστε να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος της χώρας καθώς έχουν κάνει το απόλυτο (4 στα 4), με τελευταίο θύμα της Μακάμπι, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ με νίκη - ανατροπή 2-1.