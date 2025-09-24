ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πανό κατά του Ισραήλ στη «Θύρα 4»

Συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά την πρώτη σέντρα του αγώνα, από την Θύρα 4, εκεί όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ αναρτήθηκαν δύο πανό στα Αγγλικά. Το ένα έγραφε «SHOW ISRAEL ΤΗΕ RED CARD» (δ.δ Δείξτε στο Ισραήλ κόκκινη κάρτα) κι αναφέρεται στη σκέψη που υπάρχει στην ΟΥΕΦΑ για αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ το δεύτερο πανό έγραφε «STOP GENOCIDE» (σ.σ Σταματήστε την γενοκτονία).
