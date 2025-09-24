ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (24/09), στην πρεμιέρα της league phase του Εuropa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από δύο άσχημα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδος (σ.σ. ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό) και στο πρωτάθλημα (σ.σ. ισοπαλία 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα) και θέλει τη νίκη ώστε να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος της χώρας καθώς έχουν κάνει το απόλυτο (4 στα 4), με τελευταίο θύμα της Μακάμπι, την Χαποέλ Ιερουσαλήμ με νίκη - ανατροπή 2-1.