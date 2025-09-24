Μενού

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (24/09) για το Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ
Η ομάδα του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (24/09), στην πρεμιέρα της league phase του Εuropa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από δύο άσχημα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδος (σ.σ. ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό) και στο πρωτάθλημα (σ.σ. ισοπαλία 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα) και θέλει τη νίκη ώστε να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος της χώρας καθώς έχουν κάνει το απόλυτο (4 στα 4), με τελευταίο θύμα της Μακάμπι, την Χαποέλ Ιερουσαλήμ με νίκη - ανατροπή 2-1.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ