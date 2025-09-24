ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (24/09), στην πρεμιέρα της league phase του Εuropa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από δύο άσχημα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδος (σ.σ. ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό) και στο πρωτάθλημα (σ.σ. ισοπαλία 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα) και θέλει τη νίκη ώστε να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.
Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος της χώρας καθώς έχουν κάνει το απόλυτο (4 στα 4), με τελευταίο θύμα της Μακάμπι, την Χαποέλ Ιερουσαλήμ με νίκη - ανατροπή 2-1.
- Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.