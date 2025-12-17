ΠΑΟΚ - Μαρκό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα απόψε (17/12) την Μαρκό για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά τη γκέλα στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και την ήττα με 2-0 για το πρωτάθλημα, στοχεύει στο να επανέλθει στις επιτυχίες και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, καθώς βρίσκεται 12ος με 4 βαθμούς σε τρία ματς.

Απέναντί του η Μαρκό που σε τρία ματς έχει έναν βαθμό και δεν ελπίζει σε πρόκριση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Καβάλα – Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Ολυμπιακός – Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

ΠΑΟΚ – Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv