ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τα highlights της μεγάλης νίκης του «δικέφαλου»

Σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΠΑΟΚ που νίκησε στη Θεσσαλονίκη την Μπέτις με 2-0, εξασφάλισε την πρόκρισή του στα playoffs του Europa League και πλέον «κυνηγά» την είσοδο στην οκτάδα.

Με πειθαρχία, ένταση και καθαρό πλάνο, η ομάδα του Δικεφάλου λύγισε τους Ισπανούς χάρη στο ψύχραιμο τελείωμα του Ζίβκοβιτς στο 67’ και το εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 86’.

ΠΑΟΚ: Ο δρόμος για την οκτάδα

Με το τρίποντο επί της Μπέτις και το 2-0, ο ΠΑΟΚ είναι στο +5 σε διαφορά τερμάτων κι έχει 12 βαθμούς. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το gazzetta, δεν είναι εύκολο να μπει στην οκτάδα, αλλά μαθηματικά έχει πιθανότητες. Παίζει στις 29 του μήνα με την πρωτοπόρο Λυών που έχει 18, είναι δεδομένα στην οκτάδα, αφού έχει 14 η 8η Μπέτις, άρα και «αδιάφορη» μαθηματικά.

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τη Λυών, να πάει στους 15 και να ελπίζει ότι καμία ομάδα δεν θα φτάσει εκεί απ' όσες είναι μπροστά του. Με ισοπαλία είναι δεδομένα εκτός. Αν νικήσει, θα παίξουν ρόλο και τα γκολ φυσικά και με το +5 ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα καλό σημείο. Αν νικήσει θα βρίσκεται σίγουρα στο +6 και βλέπουμε...