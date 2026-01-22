ΠΑΟΚ - Μπέτις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O ΠΑΟΚ υποδέχεται την ισπανική Μπέτις απόψε (22/01) για την έβδομη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» στοχεύει στη νίκη για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς βρίσκεται στην 18η θέση με 9 βαθμούς.

Απέναντί του, η ισπανική ομάδα στην τέταρτη θέση με 14 βαθμούς.

Μετά την Μπέτις, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λυών.