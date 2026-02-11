ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η πρωτιά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ στον όμιλο του FIBA Europe Cup περνά από τη σημερινή αναμέτρηση με την Μπιλμπάο στην Πυλαία. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο αρχίζει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Το έργο του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο, καθώς δεν θα πρέπει απλά να κερδίσει την πολύ φορμαρισμένη Μπιλμπάο, αλλά να καλύψει και τη διαφορά των 22 πόντων με την οποία είχε ηττηθεί στο παιχνίδι που έγινε στη Bilbao Arena.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, και η οποία θα προκύψει από τον αγώνα Πετκίμ -Περιστέρι που θα διεξαχθεί στην Τουρκία και θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, στις 17:00). Τα σενάρια είναι δύο…

Ο ΠΑΟΚ, ως πρώτος στον όμιλό του (με νίκη επί της Μπιλμπάο δηλαδή, αλλά με +23 πόντους) θα αντιμετωπίσει τον ηττημένος του αγώνα Πετκίμ - Περιστέρι, με πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι τη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ, ως δεύτερος στον όμιλό του (με νίκη μέχρι 22 πόντους ή ήττα από την Μπιλμπάο), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πετκίμ - Περιστέρι και σε αυτό το ενδεχόμενο το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο εκτός έδρας.