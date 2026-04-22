ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (22/04) στην Πυλαία την Μπιλμπάο, στον πρώτο τελικό στο FIBA Europe Cup με τζάμπολ στις 19:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη ρεβάνς από τους Βάσκους, για τον χαμένο περσινό τελικό στους τελικούς του FIBA Europe Cup με στόχο την κατάκτηση του τρίτου του ευρωπαϊκού τροπαίου, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 κόντρα στη Σαραγόσα και το Κόρατς απέναντι στη Στεφανέλ Τριέστε το 1994.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου δεν υπολογίζει στον Νίκο Χουγκάζ ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει νίκη και - ιδανικά - με διαφορά, για τον δεύτερο τελικό ύστερα από μία εβδομάδα στη χώρα των Βάσκων.