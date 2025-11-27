ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Η ισοφάριση στο φινάλε τον κράτησε πίσω

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μια ανάσα από μια σπουδαία νίκη που θα τον έφερνε πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση, όμως στο 89’ η Μπραν ισοφάρισε με τον Κόρνβιγκ - ο Παβλένκα είχε προηγουμένως αποκρούσει το πέναλτί του.

Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τον Ιβανούσετς να έχει σημειώσει το γκολ του Δικεφάλου.

Όπως γράφει το gazzetta.gr, η ενδεκάδα της Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά έδωσε ένα πρώτο στίγμα για τις σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου σ’ ότι αφορούσε το αποψινό αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ.

Ο Γίρι Παβλένκα παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται αυτή τη φορά από Κένι (δεξιά), Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη (στόπερ) και Μπάμπα (αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή, ο Μπιάνκο πήρε θέση δίπλα στον αναντικατάστατο Μεϊτέ, ο οποίος έφτασε τις 22 συνεχόμενες συμμετοχές παραμένοντας το πιο σταθερό σημείο αναφοράς στην τακτική του «Δικεφάλου».

Μπροστά τους, επιλέχθηκε η τριάδα Ζίβκοβιτς – Ιβανούσετς – Τάισον, με δεδομένες τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα και Καμαρά, ενώ στην κορυφή ξεκίνησε και πάλι ο Γιακουμάκης να είναι φαβορί για την κορυφή της επίθεσης.

Η πραν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες των Μίρε και Μάγκνουσον. Ο Ντίνγκελαντ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Χέλαντ και Ντράγκσνες στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Πάλεσεν – Σέρι Λάρσεν και στη μεσαία γραμμή, ο Κέρνβιγκ και ο Σόρενσεν κλήθηκαν να καλύψουν το κενό του Μίρε, ενώ ο Ισλανδός Γκούντμουνσον ανέλαβε τον ρόλο του οργανωτή στο «δέκα». Στην κορυφή ξεκίνησε ο Χολμ, με τους Κάστρο και Μάτισεν να κινούνται στα άκρα.

Ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν

Η Μπραν ήταν η ομάδα που στο ξεκίνημα του αγώνα πήρε την μπάλα στα πόδια της, οι παίκτες της ανέβηκαν πολύ ψηλά πάνω στο τερέν της Τούμπας, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των ποδοσφαιριστών του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν φανερά προβληματισμένος από την εμφάνιση των «ασπρόμαυρων» στο πρώτο τέταρτο.

Στο 17ο λεπτό οι Νορβηγοί κέρδισαν πέναλτι στην ανατροπή του Σόρενσεν από τον Μεϊτέ. Ο Κέρβινγκ έστησε την μπάλα στην «άσπρη βούλα», αλλά λογάριαζε χωρίς τον Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε το μηδέν και ανέβασε τα ντεσιμπέλ της έντασης στην Τούμπα.

Ανέβηκε και πίεσε ο ΠΑΟΚ

Το δυνατό σουτ του Μπιάνκο στο 22ο λεπτό ήταν η πρώτη καλή επιθετική στιγμή της ελληνικής ομάδας, που απείλησε εκ νέου δύο λεπτά αργότερα με την κεφαλιά – ψαράκι του Τάισον.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ο πολύ χαμηλός ρυθμός και η ελάχιστη ένταση που είχε στο τερέν ο Σουαλιό Μεϊτέ, βλέπετε ο Γάλλος ήταν βασικός παράγοντας και στα δύο κομμάτια του αγωνιστικού χώρου.

Η ποιότητα του Τάισον δημιούργησε ακόμη μια καλή στιγμή στο 32ο λεπτό, με τον Ντίνγκελαντ να σώζει την εστία του, όπως και στην προβολή του Γιακουμάκη πέντε λεπτά μετά, με το σουτ του Ζίβκοβιτς να κλείνει ένα πεντάλεπτο φοβερής πίεσης των «ασπρόμαυρων».

Ο Ιβανούσετς φώναξε «παρών»

Η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι ολοφάνερη και άκρως καθοριστική, με τον Λούκα Ιβανούσετς να μην έχει μπει στο ματς παρά ελάχιστες στιγμές.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός στην πρώτη, ουσιαστικά, επαφή του με την μπάλα ήταν εκείνος που έλυσε το γόρδιο δεσμό και άνοιξε το σκορ βάζοντας τον ΠΑΟΚ μπροστά από το 64ο λεπτό. Η πάσα του Τάισον έφερε τον Ιβανούσετς σε θέση βολής και με το εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Ντίνγκελαντ για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 2-0 με το πλασέ του Ιβανούσετς στο 68’, την ώρα που ο Παβλένκα απογειώθηκε και απομάκρυνε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάστρο.

Η Μπραν «χτύπησε» στο 89ο λεπτό

Ο Τσέχος «κίπερ» του «Δικεφάλου» δεν είχε απάντηση στην κοντινή προβολή του Κέρνβιγκ στο 89ο λεπτό με το οποίο η Μπραν έφερε το ματς στα ίσια (1-1), που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

MVP: Ο Κέρνβιγκ αστόχησε από την «άσπρη βούλα», αλλά ήταν αυτός που ισοφάρισε για την Μπραν στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Παβλένκα κράτησε τον ΠΑΟΚ με τις αποκρούσεις του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην εξ επαφής προβολή του Κέρνβιγκ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τσάλοφ μπήκε στο 84’ και κατάφερε να κάνει έξαλλο μεγάλο κομμάτι της κερκίδας.

Η ΓΚΑΦΑ: Η κάκιστη αμυντική παρουσία των παικτών του ΠΑΟΚ και η ολιγωρία των «ασπρόμαυρων» στη φάση του 1-1.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν πήγε σωστά στην άσπρη βούλα και καταλόγισε το πέναλτι υπέρ της Μπραν στην ανατροπή του Σόρενσεν από τον Μεϊτέ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είχε φέρει το ματς στα μέτρα του, κρατούσε το υπέρ του 1-0 μέχρι το 89ο λεπτό, αλλά μια ολιγωρία των παικτών του Λουτσέσκου έφερε την ισοφάριση για την Μπραν. Με 8 βαθμούς δεν έχει χαθεί τίποτα, αλλά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με άλλους δύο βαθμούς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ)

Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρόεβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβεντ), Κέρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (77’ Πέντερσεν), Κάστρο (72’ Χάαλαντ) , Μάτισεν (72’ Φίνε), Χολμ.