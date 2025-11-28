ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε μια νίκη που θα του έδινε προβάδισμα πρόκρισης, όμως η Μπραν «χτύπησε» στο 89’ με τον Κόρνβιγκ - ο Παβλένκα είχε προηγουμένως αποκρούσει το πέναλτι του - και το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τον Ιβανούσετς να έχει σημειώσει το γκολ του Δικεφάλου. Με 8 βαθμούς δεν έχει χαθεί τίποτα, αλλά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με άλλους δύο βαθμούς.

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα