ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε μια νίκη που θα του έδινε προβάδισμα πρόκρισης, όμως η Μπραν «χτύπησε» στο 89’ με τον Κόρνβιγκ - ο Παβλένκα είχε προηγουμένως αποκρούσει το πέναλτι του - και το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.
Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τον Ιβανούσετς να έχει σημειώσει το γκολ του Δικεφάλου. Με 8 βαθμούς δεν έχει χαθεί τίποτα, αλλά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με άλλους δύο βαθμούς.
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα
- Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία - Βίντεο ντοκουμέντο
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»
- Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.