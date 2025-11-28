Μενού

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για «τρίποντο» στο 89', παραχωρώντας ισοπαλία 1-1 στην Μπραν στο ματς της Τούμπας, αλλά έχει το πάνω χέρι.

ΠΑΟΚ Μπραν highlights
ΠΑΟΚ Μπραν | EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ άγγιξε μια νίκη που θα του έδινε προβάδισμα πρόκρισης, όμως η Μπραν «χτύπησε» στο 89’ με τον Κόρνβιγκ - ο Παβλένκα είχε προηγουμένως αποκρούσει το πέναλτι του - και το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τον Ιβανούσετς να έχει σημειώσει το γκολ του Δικεφάλου. Με 8 βαθμούς δεν έχει χαθεί τίποτα, αλλά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με άλλους δύο βαθμούς.

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Τα highlights του αγώνα

 

