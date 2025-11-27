Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (27/11) στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν για την πέμπτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς σε 4 ματς ενώ οι Νορβηγοί διέρχονται μίνι αγωνιστική κρίση καθώς είναι 4 ματς χωρίς νίκη στο νορβηγικό πρωτάθλημα ενώ στο Europa League αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Μπολόνια, την περασμένη αγωνιστική.

Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει το νικηφόρο του σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις και το 3-0 επί της Κηφισιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα.

O Γιάννης Κωνσταντέλιας, παραμένει στα «πιτς», όπως και ο Μαντί Καμαρά ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα επανένταξης, μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, με την συμμετοχή του να παραμένει αμφίβολη.