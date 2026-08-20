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ΠΑΟΚ - Μπραν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (20/08) την νορβηγική Μπραν στο πρώτο ματς των play offs του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ
Η ομάδα του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας ματς με την Άντερλεχτ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν απόψε (20/08) στο πρώτο ματς των play offs του Conference League με σέντρα στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενεί στην Τούμπα τους Νορβηγούς στο πρώτο ματς της ομάδας στην «μετά Κωνσταντέλια» εποχή και αναμένεται με ενδιαφέρον τόσο η αντίδραση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο αλλά και του κόσμου στις κερκίδες.

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι θα παρατάξει το καλύτερο δυνατό σχήμα ώστε ο ΠΑΟΚ να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο της ομάδας στη league phase της διοργάνωσης.

Απών ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς ενώ τραυματίες παραμένουν οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι που ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος μαζί με την ομάδα.

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