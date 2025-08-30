ΠΑΟΚ: Ο λόγος που έχει εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό στο Europa League

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αγωνίζονται στο League Stage του Europa League, με την ελπίδα να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση, κερδίζοντας πόντους για το ranking και χρήματα για τα ταμεία τους...

Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, αμφότεροι ήδη έχουν εξασφαλισμένο ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο όμως δεν είναι το ίδιο όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Αυτό του «Δικεφάλου» είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια, με το αντίστοιχο του «Τριφυλλιού» να... πέφτει περίπου στα 7.

