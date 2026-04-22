ΠΑΟΚ - ΟΦΗ το Σάββατο: Τι ώρα είναι ο τελικός Κυπέλλου - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ απόψε (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι δύο φιναλίστ προετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου με τους δύο προπονητές να έχουν να διαχειριστούν προβλήματα απουσιών.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χάνει τον Γιώργο Γιακουμάκη για όλη τη σεζόν καθώς υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο, ενώ διάστρεμμα έχει υποστεί ο Ντέγιαν Λόβρεν με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης είδε τους Φούντα και Ισέκα να επιστρέφουν σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάννη Χριστόπουλου και Μπόρχα Γκονθάλεθ.