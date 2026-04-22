ΠΑΟΚ - ΟΦΗ το Σάββατο: Τι ώρα είναι ο τελικός Κυπέλλου - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ απόψε (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι δύο φιναλίστ προετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου με τους δύο προπονητές να έχουν να διαχειριστούν προβλήματα απουσιών.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χάνει τον Γιώργο Γιακουμάκη για όλη τη σεζόν καθώς υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο, ενώ διάστρεμμα έχει υποστεί ο Ντέγιαν Λόβρεν με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.
Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης είδε τους Φούντα και Ισέκα να επιστρέφουν σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάννη Χριστόπουλου και Μπόρχα Γκονθάλεθ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.