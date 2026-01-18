ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τούμπα συνεχίζεται την Κυριακή, η 17η αγωνιστική στη Super League, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΟΦΗ κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Novasports Prime.

Η περσινή νίκη του ΟΦΗ στην Τούμπα, με 2-1 στις 27 Οκτωβρίου 2024, ήταν η δεύτερη της ομάδας της Κρήτης σε σύνολο 48 αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, με την προηγούμενη να είναι στις 24 Ιανουαρίου 1993, πάλι με 2-1, χάρη στα γκολ του Νίκου Μαχλά (64’) και του Λύσσανδρου Γεωργαμλή (83’), ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε σκοράρει ο Κώστας Λαγωνίδης (25’).

Ενδιάμεσα είχαν μεσολαβήσει 26 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ είχε 22 νίκες και είχαν σημειωθεί τέσσερις ισοπαλίες, εκ των οποίων οι δύο χωρίς γκολ.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1968, στο ντεμπούτο του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική/Super League , για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος 1968-69. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε με δύο γκολ του Κούδα και από ένα των Ασλανίδη και Λάζου, ενώ το πρώτο γκολ στην ιστορία του ΟΦΗ στην κατηγορία σημείωσε ο Θανάσης Καρακυριάκος στο 60ό λεπτό.