Μενού

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΟΦΗ συνεχίζεται σήμερα η 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στην Τούμπα συνεχίζεται την Κυριακή, η 17η αγωνιστική στη Super League, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΟΦΗ κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Novasports Prime.

Η περσινή νίκη του ΟΦΗ στην Τούμπα, με 2-1 στις 27 Οκτωβρίου 2024, ήταν η δεύτερη της ομάδας της Κρήτης σε σύνολο 48 αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, με την προηγούμενη να είναι στις 24 Ιανουαρίου 1993, πάλι με 2-1, χάρη στα γκολ του Νίκου Μαχλά (64’) και του Λύσσανδρου Γεωργαμλή (83’), ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε σκοράρει ο Κώστας Λαγωνίδης (25’).

Ενδιάμεσα είχαν μεσολαβήσει 26 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ είχε 22 νίκες και είχαν σημειωθεί τέσσερις ισοπαλίες, εκ των οποίων οι δύο χωρίς γκολ.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1968, στο ντεμπούτο του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική/Super League , για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος 1968-69. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε με δύο γκολ του Κούδα και από ένα των Ασλανίδη και Λάζου, ενώ το πρώτο γκολ στην ιστορία του ΟΦΗ στην κατηγορία σημείωσε ο Θανάσης Καρακυριάκος στο 60ό λεπτό.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ