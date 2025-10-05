ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1: Πήρε το ντέρμπι με ανατροπή ο «Δικέφαλος»

Με γκολ του Τάισον στο 63' και του Ζίβκοβιτς, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 75' ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με 2-1. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί στο 22' με τον Τσικίνιο, ενώ στο 82' ακυρώθηκε γκολ του Γιακουμάκη για επιθετικό φάουλ, με τον ίδιο παίκτη να έχει και δοκάρι στις καθυστερήσεις.
Πλέον ο ΠΑΟΚ, προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία και ανέβηκε στη δεύτερη θέση έχοντας 14 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη μόνη πρώτη ΑΕΚ που έχει 16. Στους 13 έμεινε ο Ολυμπιακός που γνώρισε την πρώτη του φετινή ήττα, με τους δύο «δικέφαλους» να συνεχίζουν αήττητοι, μετά από 6 αγωνιστικές στη Super League.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (54’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88’ Ιβανούσετς), Τάισον (64’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον (77’ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Καμπί.
