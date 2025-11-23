ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Με οδηγό τον Λι πέρασε και από την Πυλαία

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Στην κορυφή της Stoiximan GBL, αήττητος μετά από 8 αγωνιστικές, συνεχίζει ο Ολυμπιακός (8-0) που πέρασε νικηφόρα από την Πυλαία και υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ (5-2) στην πρώτη του εντός έδρας ήττα.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σέιμπεν Λι που τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους (5/6 τρίποντα) και 6 ασίστ σε 23 λεπτά, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 16 πόντους, ο Τάισον Γουόρντ 12 και ο Εβάν Φουρνιέ 10. Για τους γηπεδούχους που έχασαν τη μάχη των ριμπάουντ (32-42), ο Κέι Τζέι Τζάκσον τελείωσε με 18 πόντους, ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 13, και από 10 πόντους σημείωσαν οι Στέφεν Μπράουν και Μπεν Μουρ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- «Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία»: Βροχές, χιόνια και «γεύση χειμώνα» σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια
- «Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα
- 8 ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και μάλλον δεν το ήξερες
- Κλέλια Ανδριολάτου για τα σχόλια των «Αταίριαστων» στις φωτογραφίες της με μαγιό: «Αισθάνθηκα αμήχανα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.