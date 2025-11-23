Μενού

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Με οδηγό τον Λι πέρασε και από την Πυλαία

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 92-81 και συνεχίζει αήττητος.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Σέιμπεν Λι | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Στην κορυφή της Stoiximan GBL, αήττητος μετά από 8 αγωνιστικές, συνεχίζει ο Ολυμπιακός (8-0) που πέρασε νικηφόρα από την Πυλαία και υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ (5-2) στην πρώτη του εντός έδρας ήττα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σέιμπεν Λι που τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους (5/6 τρίποντα) και 6 ασίστ σε 23 λεπτά, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 16 πόντους, ο Τάισον Γουόρντ 12 και ο Εβάν Φουρνιέ 10. Για τους γηπεδούχους που έχασαν τη μάχη των ριμπάουντ (32-42), ο Κέι Τζέι Τζάκσον τελείωσε με 18 πόντους, ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 13, και από 10 πόντους σημείωσαν οι Στέφεν Μπράουν και Μπεν Μουρ.

