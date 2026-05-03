ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE από την Τούμπα για τα πλέι οφ

Στο πρώτο του παιχνίδι μετά από τον χαμένο τελικό του κυπέλλου ο ΠΑΟΚ υποδέχτει απόψε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό που θέλει τη νίκη ώστε να παραμείνει «ζωντανός» στην κούρσα του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά στην φετινή περίοδο, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει αρχικά στην Τούμπα με 2-1 την 6η αγωνιστική, με 2-0 στο στάδιο Καραϊσκάκης για το Κύπελλο Ελλάδος και η αναμέτρηση τους για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος (24η αγωνιστική) ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία.
Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά επτά φορές για τα Playoffs με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ και υπάρχουν τέσσερις νίκες για τον Δικέφαλο και τρεις νίκες για τον Ολυμπιακό, ενώ δεν έχουν αναδειχθεί ποτέ ισόπαλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει επικρατήσει στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους στην Τούμπα, στην οποία έχει σημειώσει από δύο γκολ. Έχει δύο νίκες με 2-1, μια με 2-0, ενώ έχει ηττηθεί με 3-2 από τον Ολυμπιακό στις 10 Νοεμβρίου 2024.
Η βαθμολογία των Playoffs 1-4
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
