ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE για την 8η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση στην Πυλαία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από σερί νικών και μοιράζονται τις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, σημείωσε πέντε διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος κάτι που έκανε για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2017-18 όταν είχε κάνει σερί επτά νικών (Από τη 17η μέχρι και την 23η αγωνιστική).

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το αήττητο του την περασμένη Κυριακή στην Πάτρα και παράλληλα το ιστορικό αήττητο του απέναντι στον Προμηθέα. Μέσα από το ματς της 7ης αγωνιστικής, μεταξύ άλλων, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έφτασαν μαζί τις 200 ασίστ με τον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα και πλέον αυτή η λίστα απαριθμεί 20 μέλη.