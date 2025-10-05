Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστική στη Super League φιλοξενείται στην Τούμπα. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 20:30 από το Gazzetta.gr.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE
Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, και τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.
