Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστική στη Super League φιλοξενείται στην Τούμπα. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 20:30 από το Gazzetta.gr.

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, και τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.