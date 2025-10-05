Μενού

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE: Το ντέρμπι στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 20:30 για την 6η αγωνιστική της Super League.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστική στη Super League φιλοξενείται στην Τούμπα. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 20:30 από το Gazzetta.gr.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός LIVE

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, και τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ