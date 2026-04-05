ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: 0-0: Ένα ματς χαμένων ευκαιριών στη Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διαδικασία των playoffs με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Έδρα, κόσμος, ένταση. Αυτό ήταν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο ήθελε να χτίσει το παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε και ξεκίνησε τη διαδικασία με εντός έδρας απώλεια.

Πάντως, προτού οι φίλαθλοι πάρουν τις θέσεις τους στις κερκίδες, οι παίκτες φορέσουν τις φανέλες τους πριν από κάθε οδηγία και αναλύσεις τακτικής, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περνά μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είναι δεδομένο ότι η ομάδα του θα στεκόταν δίπλα του. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός του «Δικέφαλου» αναχώρησε για το Βουκουρέστι προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος χαροπαλεύει και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όπως γράφει το gazzetta.gr.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε (έπαιξε τελευταία φορά την 1η Φλεβάρη στο ματς με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι, με τους Χατσίδη, Κωνσταντέλια και Τάισον οι τρεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ στην κορυφή η επιλογή του Λουτσέσκου ήταν ο Γερεμέγεφ αντί του Γιακουμάκη.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι οι τρεις στόπερ. Οι Τσιριβέγια και Μπακασέτας ήταν κεντρικοί χαφ. Ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι πίσω από τον Τεττέη στο 3-6-1 του Ράφα Μπενίτεθ.

Το πρώτο μισό του αγώνα στη γεμάτη Τούμπα ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στα πόδια του και τον Παναθηναϊκό να είναι σε φάση άμυνας από την αρχή ως το τέλος του ημιχρόνου. Οι «ασπρόμαυροι» δίχως φαντασία και ένταση στο παιχνίδι τους, χωρίς να καταφέρουν να βάλουν στην εξίσωση Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ, έψαχναν να βρουν το γκολ με μεγάλες μπάλες και μόνο τον νεαρό Χατσίδη να προσπαθεί να παίξει και να ξεχωρίσει. Όμως, η παρουσία του Σάστρε στο δεξιό άκρο της άμυνας ήταν ανασταλτικός παράγοντας.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με την κεφαλιά του Μπάμπα (8’) και στο 16ο λεπτό το σουτ του Χατσίδη είχε κατεύθυνση στη δεξιά γωνία, αλλά πρόλαβε και έβαλε την κόντρα ο Ερνάντεθ. Με την κατοχή στο 64%-36%, ο Παναθηναϊκός παρέμενε πολύ παθητικός πίσω από την μπάλα, επιβάλλοντας ένα αργό ρυθμό στο ματς. Οι Πράσινοι ήταν μονίμως πίσω από την μπάλα, μ’ ένα σχέδιο να βρούμε με μεγάλη μπάλα τον Τεττέη. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ελάχιστες φάσεις και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας να αλλάξουν πολλά, κυρίως, οι γηπεδούχοι αν ήθελαν να φτάσουν σε ένα γκολ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να αγγίζει το γκολ. Μαγικός Κωνσταντέλιας, δεν έπεσε κάτω, έμεινε όρθιος, αλλά ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να νικήσει με πλασέ τον Λαφόν που με σπουδαία απόκρουση κράτησε το μηδέν.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τη μεγάλη ευκαιρία στο 56ο λεπτό, την πρώτη στο ματς, με το αριστερό σουτ του Γεντβάι να κοντράρει και η μπάλα να φεύγει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ευκαιρία του Ζαρουρί στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Στο 64’ ο Τσιριβέγια έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ζαρουρί βγήκε τετ α τετ, αλλά με το δεξί έστειλε τη μπάλα ένα μέτρο άουτ από το δεξί δοκάρι.

Ο Λουτσέσκου έφερε από τον πάγκο Γιακουμάκη, Σάντσες και Πέλκα σε μια προσπάθεια να αλλάξει πράγματα και να γίνει ακόμη πιο απειλητικός, ο δε Μπενίτεθ έφερε στο τελευταίο τέταρτο τους Αντίνο, Σάντσες και Σφιντέρσκι. Ο ΠΑΟΚ είχε δέκα λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να βρει ένα γκολ, που ίσως του έδινε τη νίκη. Ωστόσο η εικόνα του παρέμεινε προβληματική σε σημαντικά κομμάτια του γηπέδου.