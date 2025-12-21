ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Βασικά, Κότσαρης εναντίον του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την παράδοση που τον θέλει νικητή στο τελευταίο ματς κάθε χρονιάς τα τελευταία 17 χρόνια και θα κάνει καλές γιορτές, μετά τη νίκη 2-0, αντί… 6-0, επί του Παναθηναϊκού.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει τη φετινή σεζόν, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν από το παιχνίδι, όμως η εικόνα του «ασπρόμαυρου» ρόστερ και οι απουσίες οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.
Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ έχουμε την επιστροφή Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Βολιάκο είναι οι δύο διαθέσιμες λύσεις. Ο Ιταλός προφυλάχθηκε μεσοβδόμαδα, με δεδομένες τις απουσίες Μιχαηλίδη και Λόβρεν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
- Για παράνομες επιδοτήσεις ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από τα μπλόκα: 122.000 για ανύπαρκτα χωράφια
- Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα η Καρυστιανού: Το ποσοστό που «κλειδώνει»
- Η σκοτεινή θεωρία για τον πατέρα του Κέβιν στο Home Alone αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις την ταινία
- Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια που έπαιξε σε 4 ταινίες και εξαφανίστηκε από παντού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.