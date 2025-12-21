Μενού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Βασικά, Κότσαρης εναντίον του Δικεφάλου

Με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον ο ΠΑΟΚ νίκησε πάρα πολύ εύκολα 2-0 τον κάκιστο Παναθηναϊκό, ο οποίος γλίτωσε χειρότερα λόγω του Κότσαρη.

ΠΑΟΚ - ΠΑΟ
ΠΑΟΚ - ΠΑΟ | Eurokinissi
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την παράδοση που τον θέλει νικητή στο τελευταίο ματς κάθε χρονιάς τα τελευταία 17 χρόνια και θα κάνει καλές γιορτές, μετά τη νίκη 2-0, αντί… 6-0, επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει τη φετινή σεζόν, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν από το παιχνίδι, όμως η εικόνα του «ασπρόμαυρου» ρόστερ και οι απουσίες οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ έχουμε την επιστροφή Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Βολιάκο είναι οι δύο διαθέσιμες λύσεις. Ο Ιταλός προφυλάχθηκε μεσοβδόμαδα, με δεδομένες τις απουσίες Μιχαηλίδη και Λόβρεν.

