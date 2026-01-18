ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η 15η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ. ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Live blog του Gazzetta.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον δεύτερο γύρο με το «ρεπό» του και προερχόμενος από την ήττα στη Μύκονο. Είναι η ομάδα που έχει δώσει τα λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια ως τώρα και έχει απολογισμό 4-1 αφού ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος, ο Δικέφαλος σημειώνει 5,6 περισσότερους πόντους σε σύγκριση με τα εκτός έδρας παιχνίδια του (88 έναντι 82,42%).
Ο Παναθηναϊκός επέκτεινε την περασμένη Κυριακή το νικηφόρο σερί του αφού επικρατώντας του Περιστερίου έφτασε τις 11 διαδοχικές επιτυχίες στο Πρωτάθλημα. Η τελευταία από αυτήν τον κατέστησε την πρώτη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας –από καταβολής Α’ Εθνικής και το 1963-64- που έφτασε τις 1.500. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι και για τον Κώστα Σλούκα που έγινε ο 62ος που έφτασε τα 300 στα χρόνια της Stoiximan GBL (από το 1992-93).
