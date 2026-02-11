ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό απόψε (11/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ με πέναλτι του Γιακουμάκη και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.
Από την άλλη μεριά, το «τριφύλλι» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκης» και με ανεβασμένη ψυχολογία θα παλέψει στην Θεσσαλονίκη για την ανατροπή.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού, θα απουσιάσουν οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς για τους γηπεδούχους και οι Τσέριν, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό από τους «πράσινους».
