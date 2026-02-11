Μενού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE στις 20:30 από την Τούμπα στη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από ματς ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
  • Α-
  • Α+

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό απόψε (11/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ με πέναλτι του Γιακουμάκη και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη μεριά, το «τριφύλλι» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκης» και με ανεβασμένη ψυχολογία θα παλέψει στην Θεσσαλονίκη για την ανατροπή.

Από τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού, θα απουσιάσουν οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς για τους γηπεδούχους και οι Τσέριν, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό από τους «πράσινους».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ