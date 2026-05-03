ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79: Με σόου Μέλβιν το 1-0 του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup και πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL.
Το ματς ήταν ντέρμπι για περίπου 30', όμως στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη. Ο Μέλβιν με 29 πόντους ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη οι 32 του Νίκολς δεν ήταν αρκετοί.
