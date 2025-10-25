ΠΑΟΚ - Περιστέρι LIVE: Για την 4η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Περιστέρι ανοίγει η αυλαία στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στις 16:00 από την Πυλαία ΠΑΟΚ - Περιστέρι LIVE και μέσα από το Live blog του Gazzetta.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι Live streaming

ΠΑΟΚ - Περιστέρι LIVE

Ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, επιβλήθηκε εντός του Ηρακλή και εκτός έδρας του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola. Αν επεκτείνει αύριο αυτό το σερί, θα βρεθεί στο 3-1 για 3η μόλις φορά στην τελευταία 10ετίας. Είναι κάτι που έκανε ακόμη στην εκκίνηση των σεζόν 2016-17 και 2022-23.

Το Περιστέρι θα εμφανιστεί στο «παλατάκι» μετά το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής και αφού μπήκε στο φετινό Πρωτάθλημα με τις νίκες επί του Πανιωνίου εκτός και της Μυκόνου Betsson εντός έδρας. Αν καταφέρει και διατηρήσει το αήττητο του, θα βρεθεί στο 3-0 για 4η φορά στις 24 σεζόν του στη Stoiximan GBL.