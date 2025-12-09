Μενού

ΠΑΟΚ: SOS στην επίθεση, κρίσιμες αποφάσεις ενόψει συνέχειας

Η επιβεβαίωση της θλάσης του Γιώργου Γιακουμάκη αλλάζει τους σχεδιασμούς του ΠΑΟΚ και αυξάνει την πίεση στις επιλογές του Λουτσέσκου.

Γιώργος Γιακουμάκης
Ο φορ του ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης | Eurokinissi/AΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο χειμώνας στην Τούμπα έρχεται... βαρύς. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να... ζεστάνει ξανά την επίθεσή του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, που παρεμπιπτόντως γιορτάζει σήμερα, Τρίτη (9/12), τα 31α γενέθλιά του, πληροφορήθηκε, αν και έδειχνε από την περασμένη Κυριακή (7/12) να το γνωρίζει, τα μαντάτα. 

