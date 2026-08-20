ΠΑΟΚ - Στρέλετς: Κοντά στον Σλοβάκο φορ της Μίντλεσμπρο

Κοντά στην απόκτηση του Νταβίντ Στρέλετς είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Σλοβάκο σέντερ φορ να προβάρει τα ασπρόμαυρα. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής είναι η Νο1 επιλογή της ελληνικής ομάδας για την επίθεση, με τον Δικέφαλο του Βορρά να τα έχει βρει με τον ίδιο και να απομένει να πράξει το ίδιο με τη Μίντλεσμπρο, όπου ανήκει ο παίκτης, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η πλευρά του.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας από το 2021, έχοντας μετρήσει δέκα τέρματα σε 39 συμμετοχές, ο Στρέλετς ξεκίνησε την καριέρα του το 2018 από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και έμεινε εκεί μέχρι το 2021, με απολογισμό 18 τερμάτων σε 70 συμμετοχές.

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