Μπορεί να διανύουμε αισίως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, ωστόσο ο υδράργυρος ανηφορίζει ξανά, προκαλώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές λόγω και της παρατεταμένης ξηρασίας του καλοκαιριού.

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα διαρκέσει για τουλάχιστον 5-6 ημέρες. Ο καύσωνας του Αυγούστο αναμένεται να είναι και πιο επιβαρυντικός αφού θα συνδυαστεί με υγρασία κάνοντας δύσκολη την ατμόσφαιρα.

Την Παρασκευή 20/8 ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Έρχεται ο πρώτος καύσωνας διαρκείας «που θα κουράσει» – Θαλάσσια ομίχλη και «40άρια»

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς την Παρασκευή 21/08

Σε πολλές περιοχές της χώρας την Παρασκευή 21/08 σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας θα έχουμε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3.

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 21/08 | civilprotection.gov.gr

40άρια το Σαββατοκύριακο

Συνθήκες καύσωνα το Σαββατοκύριακο στη χώρα με το θερμόμετρο να φτάνει τοπικά και τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα στις Σέρρες, τη δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, τη Θεσσαλία, στη Φθιώτιδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ και μπόρες στα ορεινά.

Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 24/8 τα 40άρια θα παραμείνουν ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά και τα 7 μποφόρ δημιουργώντας επικίνδυνο συνδυασμό για πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.