ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Τα highlights και τα γκολ από το ματς της Τούμπας

ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι, καθώς ηττήθηκε στην Τούμπα από τους Ισανούς και πλεόν ψάχενι την υπέρβαση στη ρεβάνς του Βίγο.

Στο 34’, η ανωτερότητα της Θέλτα μετουσιώθηκε σε γκολ. Λάθος πάσα του Λόβρεν, που ήταν στη φάση σε ρόλο αριστερού μπακ, άφησε τεράστιο κενό στο κέντρο της άμυνας, οι Ισπανοί βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Ιάγο Άσπας, σε τετ α τετ, νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-1. Στο 43’, ο Άσπας έγινε δημιουργός, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Σβέντμπεργκ με προβολή διαμόρφωσε το 0-2, σε μια φάση που βρήκε ξανά ανοργάνωτη την αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων.

Η πίεση του ΠΑΟΚ απέδωσε τελικά καρπούς στο 77’. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε χώρο και πέρασε την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον Γερεμέγεφ, με τον Σουηδό επιθετικό να εκτελεί πάνω στην κίνηση και να μειώνει σε 1-2, βάζοντας ξανά την Τούμπα στο παιχνίδι.

ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Τα highlights