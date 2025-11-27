ΠΑΟΚ: Τυπικά ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ο Μυστακίδης - Το ποσοστό που του ανήκει από σήμερα

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, καθώς η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε.
Διαβάστε ακόμη: Ποιος είναι ο ΠΑΟΚτσης μεγιστάνας Τέλης Μυστακίδης
Μετά από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και τον 63χρονο Έλληνα δισεκατομμυριούχο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία. Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή.
