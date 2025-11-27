Μενού

ΠΑΟΚ: Τυπικά ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ο Μυστακίδης - Το ποσοστό που του ανήκει από σήμερα

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και τυπικά ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αυτό είναι το ποσοστό που του ανήκει από εδώ και στο εξής.

Telis Mystakidis
Τέλης Μυστακίδης
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, καθώς η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε.

Μετά από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και τον 63χρονο Έλληνα δισεκατομμυριούχο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία. Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή.

