Παπαλουκάς για Final Four: «Θέλουμε ή δεν θέλουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό;»

Το παρών στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έδωσε ο Θοδωρής Παπαλουκάς, πρώην μπασκετμπολίστας, ιδρυτής και επικεφαλής της «Eurohoops Academy» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο Final Four.

Συγκεκριμένα, είπε από το βήμα των Δελφών: «Υπάρχει ένα δύσκολο ερώτημα και δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Κανείς δεν ξέρει. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό;», είπε αρχικά ο κύριος Παπαλουκάς προκαλώντας τα γέλια του κοινού.

Και συνέχισε λέγοντας: «Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση γιατί σας ξαναλέω. Το γεγονός τελειώνει εκεί και εμείς που αγαπάμε το μπάσκετ πρέπει να σκεφτόμαστε την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Γιατί η ουσία από όλο αυτό είναι πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες, πόσα παιδιά θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το προϊόν την επόμενη μέρα.

Διαβάστε επίσης: Ανδρουλάκης από Δελφούς: «Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές, πολλοί οι αναποφάσιστοι»

Και η μεγάλη νίκη θα είναι πάνω σε αυτή την εκδήλωση να έχουμε νέους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο. Και να εκπαιδευτούν ώστε να είναι αυτό που λέμε εμείς υγιείς φίλαθλοι και υγιείς άνθρωποι που ήρθαν κοντά στο άθλημα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά μου. Μετράω και εγώ μέρες ανάποδα και με άγχος και με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και δεν το λέω οπαδικά, το λέω αθλητικά.

