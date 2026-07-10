Παπανικολάου: Αυτό είναι το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει μαζί με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο. Ο λόγος φυσικά για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός της ομάδας ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια.
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