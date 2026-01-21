Παπαπέτρου για το high five Άταμαν - Τολιόπουλου: «Αυτό το... ιερό χέρι δεν το έχει αγγίξει κανείς»

Το Gazz Floor powered by Novibet τα είχε όλα: Νίκες για Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό, αναλύσεις από Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά και χιούμορ!
Ο Γιώργος Κούβαρης ξεκίνησε να λέει στο ρεπορτάζ του στο 1.12.06: «Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, - δεν ξέρω αν το σχολιάσατε πιο πριν - είναι ότι είδα τον κόουτς Άταμαν να κάνει high five δύο φορές όταν απέσυρε τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Συνήθως, αν όχι πάντα, κι αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κι ο Ιωάννης...», για να πάρει το λόγο ο Ιωάννης Παπαπέτρου και να συμπληρώσει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»
- Αιτωλοακαρνανία: «Ο δράστης ήταν ο μόνος που με αγαπούσε»: Ερωτηματικά μετά την κατάθεση της συζύγου
- H κόρη ενός ιερέα που εισηγήθηκε τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων στην Ελλάδα το 1986
- Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.