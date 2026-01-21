Μενού

Παπαπέτρου για το high five Άταμαν - Τολιόπουλου: «Αυτό το... ιερό χέρι δεν το έχει αγγίξει κανείς»

Με χιουμοριστική διάθεση ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε το high five των Αταμαν-Τολιόπουλο στο Παναθηναϊκός-Μπασκόνια.

Τολιόπουλος - Άταμαν
Τολιόπουλος και Άταμαν στο ΠΑΟ - Μπασκόνια | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Το Gazz Floor powered by Novibet τα είχε όλα: Νίκες για Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό, αναλύσεις από Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά και χιούμορ!

Ο Γιώργος Κούβαρης ξεκίνησε να λέει στο ρεπορτάζ του στο 1.12.06: «Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, - δεν ξέρω αν το σχολιάσατε πιο πριν - είναι ότι είδα τον κόουτς Άταμαν να κάνει high five δύο φορές όταν απέσυρε τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Συνήθως, αν όχι πάντα, κι αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κι ο Ιωάννης...», για να πάρει το λόγο ο Ιωάννης Παπαπέτρου και να συμπληρώσει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.

