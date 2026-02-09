Μενού

Παπαπέτρου: «Και 10 χρόνια να μείνει ο Σορτς στον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι ο Σορτς της Παρί»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet της Παρασκευής κι εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο Σορτς στα πράσινα δεν θα μπορούσε να παίξει όπως έκανε στην Παρί.

Τι Τζέη Σορτς
Ο Τι Τζέη Σορτς του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Ο Σορτς βρέθηκε στη συζήτηση των αναλυτών του Gazz Floor by Novibet την Παρασκευή και ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός και 10 χρόνια να ήταν στους Πράσινους, δεν θα μπορούσε να δείξει το πρόσωπο που έδειξε στην Παρί.

«Και 10 χρόνια να μείνει ο Σορτς στον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σορτς της Παρί. Και υπάρχει λόγος για αυτό.»

