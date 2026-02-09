Το μήνυμα της μπλούζας του Bad Bunny και τα ανάρπαστα sneakers

Μπορείς να προκαλέσεις μια επάνασταση μέσα από το πιο εμπορικό αθλητικό γεγονός της χρονιάς; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, αλλά ο Bad Bunny στο Super Bowl 2026 σίγουρα έδωσε την απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα, εξίσου κρίσιμο, αυτό που αναζητά τι είναι πιο δυνατό από το μίσος και τον παραλογισμό διαρκείας του Ντόναλντ Τραμπ και των ανθρώπων του: η αγάπη και η ενότητα, είτε μιλάμε ισπανικά, είτε αμερικάνικα, είτε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Η εμφάνιση του Bad Bunny, του ισπανόφωνου Latin Trap/Urbano καλλιτέχνη στο Super Bowl σήμερα μετράει εκατομμύρια fans, αλλά και haters, όπως συμβαίνει με κάθε performance που τοποθετείται έστω διακριτικά, σε ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία.

Το βέβαιο είναι πως ο Bad Bunny πέρασε το μήνυμα, πώς δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να διασκεδάζουμε μαζί, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος ή την καταγωγή μας. Ο απομονωτισμός ευνοεί μόνο όσους ονειρεύονται σύγχρονες αυτοκρατορίες και νέα τάγματα εφόδου.

Με το στυλ του Bad Bunny τι έγινε;

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε κι εκεί μια ανατροπή. Αντί να πάρει στυλιστικές προτάσεις από κάποιον σχεδιαστή πολυτελείας, τελικά φόρεσε μια custom εμφάνιση από την εταιρεία Zara (ισπανικής προέλευσης, τίποτα τυχαίο). H στάμπα της μπλούζας του έγραφε OCASIO 64, μια αναφορά στην Lysaurie Ocasιο, την μητέρα του και στο έτος γέννησης της (1964).

Τα sneakers που φόρεσε, τα Adidas BadBo 1.0, έχουν ήδη γίνει ανάρπαστα, με την τιμή τους αυτή τη στιγμή να σκαρφαλώνει στα 250 ευρώ. Κάτι μας λέει πως αυτή η τιμή θα εκτοξευτεί κι άλλο, προλάβετε.