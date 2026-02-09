Το «ροζ σκάνδαλο» που κλόνισε την κυβέρνηση Καραμανλή - Ο έρωτας, η ζήλια και ο θάνατος του διοικητή του ΙΚΑ

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού – όπως η Βρετανία για παράδειγμα – δεν είναι και ότι πιο... σύνηθες να κλονίζεται μία κυβέρνηση από «ροζ σκάνδαλο».

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο βίαιος θάνατος του διοικητή του ΙΚΑ, Γιάννη Βαρθολομαίου, δεν καταγράφθηκε απλώς ως ένα ακόμη περιστατικό στο αστυνομικό δελτίο, αλλά εξελίχθηκε σε ένα «ροζ σκάνδαλο» που κλόνισε την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Μια ερωτική ιστορία, που μέχρι τότε κινούνταν στη σκιά, μετατράπηκε σε κεντρικό αφήγημα της επικαιρότητας, αναμειγνύοντας ιδιωτικές ζωές, θεσμικούς ρόλους και πολιτική ευθύνη.

Το «ροζ σκάνδαλο» Βαρθολομαίου δεν ήταν απλώς μια ιστορία ζήλιας και βίας. Ήταν ο καθρέφτης μιας εποχής όπου το ιδιωτικό και το δημόσιο συγχέονταν επικίνδυνα.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Βαρθολομαίος

Πολλά πράγματα για τη ζωή του Γιάννη Βαρθολομαίου, πριν αρχίσει να ασχολείται με τα κοινά, δεν είναι γνωστά. Με βάση το βιογραφικό του που μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1941 και ήταν καθηγητής του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μιλούσε Αγγλικά και είχε σπουδάσει στο Οικονομικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών. Έλαβε μάστερ στη Φιλοσοφία από το αγγλικό Πανεπιστήμιο της Υόρκης τον Δεκέμβριο του 1973 και έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην Αγγλία, το 1980.

Είχε λάβει τις ακαδημαϊκές διακρίσεις του υποτρόφου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεων (ΟΟΣΑ) για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομική (1969-1971) και του υποτρόφου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομική (1971-1972 και 1976-1977).

Ο Γιάννης Βαρθολομαίος είχε συγγράψει πληθώρα εργασιών οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και διεθνούς κύρους περιοδικά σχετικά με τα δημόσια οικονομικά.

Διετέλεσε σύμβουλος στον υφυπουργό Συντονισμού σε θέματα δημοσίων επενδύσεων (1977), μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Συντάξεως της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού (1979, 1989 και 1991) και συνεργάτης του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού (1979 - 1981) με αρμοδιότητα σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, Οικονομικός Σύμβουλος στην εταιρεία «Παυλίδης ΑΕ» (1985 - 1987), Οικονομικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων (1987 - 1988), Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1989 - 1993), με ευθύνη την Αναμόρφωση του Συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.1902/90 και 2084/92) και πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (1989 - 1993).

Ήταν για πολλά χρόνια γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά ο υπεύθυνος επί των οικονομικών του κόμματος.

Στις 12 Ιουνίου του 2004 ο Γιάννης Βαρθολομαίος ανέλαβε τη διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του πολύπαθου ΙΚΑ, μια νευραλγική θέση στην οποία η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Βαρθολομαίος έμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου του 2007. Μέχρι, δηλαδή, την ημέρα που δολοφονήθηκε.

Την ημέρα που αποκαλύφθηκε ένα «ροζ σκάνδαλο» στο οποίο πολλοί επιχείρησαν να δώσουν ακόμα και πολιτική ή... αστυνομική διάσταση δίχως, ωστόσο, ποτέ να αποκαλυφθεί κάτι περισσότερο από αυτό που στην πραγματικότητα ήταν.

Από το «έγκλημα πάθους» στο κυβερνητικό σοκ

Εκείνη την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2007, ο Γιάννης Βαρθολομαίος βρισκόταν στο γραφείο του μέχρι, περίπου, τις 4:30 το απόγευμα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, χωρίς τον οδηγό του και τον φρουρό του και έφυγε. Δεν πήγε, ωστόσο στο Χαλάνδρι όπου διέμενε. Πήγε στην οδό Λυκάβου 20 στου Ζωγράφου.

Στις 6:06 το απόγευμα, περίπου μιάμιση ώρα μετά, δηλαδή, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε πως στο πλατύσκαλο ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας της οδού Λυκάβου υπήρχε ένας άνδρας άσχημα χτυπημένος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο.

Οι διασώστες αντιλήφθηκαν αμέσως πως πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία. Οι άνδρες της Άμεσης Δράσης που έφτασαν εκεί διαπίστωσαν πως ο άνθρωπος που είναι άσχημα χτυπημένος δεν είναι κάποιος «τυχαίος άνθρωπος» αλλά ο διοικητής του ΙΚΑ!

Επικρατεί ένας απίστευτος πανικός καθώς εξαιτίας της ιδιότητας του θύματος εκφράζονται φόβοι πως ο Γιάννης Βαρθολομαίος έχει πέσει θύμα τρομοκρατικής ενέργειας. Το σενάριο αυτό, ωστόσο, φεύγει γρήγορα από το κάδρο καθώς διαπιστώνεται πως τα σοβαρά τραύματα του Βαρθολομαίου προέρχονται από... μπουνιές!

Ο ίδιος ο τότε αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, που έσπευσε στην πολυκατοικία της οδού Λυκάβου 20 είχε δηλώσει πως το θύμα έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και εκχυμώσεις από συνθήκες πάλης.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε τηλεφωνικώς για την υπόθεση ο πρωθυπουργός από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα. Στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής έφυγε από τη Ραφήνα και περίπου στις 7 το απόγευμα έφθασε στο Μέγαρο Μαξίμου και συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη.

Περίπου δυο ώρες αργότερα οι δημοσιογράφοι μαθαίνουν πως από την αστυνομία ανακρίνεται μια γυναίκα καθώς φαίνεται πως τα κίνητρα της φονικής επίθεσης που δέχθηκε ο διοικητής του ΙΚΑ ήταν προσωπικά. Λίγο αργότερα το μυστήριο είχε λυθεί.

Δράστης της επίθεσης ήταν ο συνταξιούχος υπάλληλος της Στατιστικής Υπηρεσίας Δημήτρης Βρακατσέλης. Η σύζυγός του, Θωμαΐς Βρακατσέλη, υπάλληλος του ΙΚΑ εκτός από στενή συνεργάτιδα του Γιάννη Βαρθολομαίου ήταν και ερωμένη του. Ο Βρακατσέλης είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με τη σύζυγό του το καλοκαίρι του 2006 όταν είχαν πάει οικογενειακές διακοπές στην Κυλλήνη. Εκείνη μιλούσε στο κινητό της επί 23 λεπτά ενώ υπήρξαν και άλλα «περίεργα» τηλεφωνήματα σε ακατάλληλες ώρες.

«Μίλαγε στο κινητό και μου έκανε εντύπωση ο χρόνος που μιλούσε. Πονηρεύτηκα και πήρα να δω έναν λογαριασμό του κινητού της. Είχε συνομιλίες με τον μακαρίτη. Εκείνη μου έλεγε ότι ήταν υπηρεσιακά τηλεφωνήματα και εγώ έλεγα μακάρι όλα αυτά να είναι στη φαντασία μου», κατέθεσε ο Δ. Βρακατσέλης.

Από τα γραφεία του ΙΚΑ στα πρωτοσέλιδα της πολιτικής κρίσης

Έβαλε ντετέκτιβ να παρακολουθεί το «παράνομο» ζευγάρι και όταν είχε, πλέον, στα χέρια του αποδείξεις αποφάσισε να κάνει την κίνησή του. Γνώριζε για το ραντεβού που είχαν οι δυο τους στο πατρικό της συζύγου του στου Ζωγράφου και αποφάσισε να τελειώσει την υπόθεση.

Όση ώρα ο Βαρθολομαίος ήταν με τη Βρακατσέλη στο διαμέρισμα εκείνος τους περίμενε και όταν ο διοικητής του ΙΚΑ βγήκε για να φύγει, οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στο διάδρομο της πολυκατοικίας.

«Βγαίνοντας ο Βαρθολομαίος από το διαμέρισμα και μόλις κατέβηκε από τα πρώτα σκαλιά, συναντηθήκαμε. Ευγενικά του είπα να ανέβουμε στο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε και είναι μέσα η σύζυγός μου. Αυτός βεβαίως με αναγνώρισε, γιατί είχαμε γνωριστεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης και αντί άλλης απαντήσεως υπεροπτικά και με αυτοπεποίθηση με έσπρωξε βίαια και οπισθοχώρησα στα σκαλοπάτια.

Ειλικρινά, έπαθα σκοτοδίνη. Σε συνδυασμό με τη φόρτιση που είχα, έχασα την ψυχραιμία μου και βρέθηκα εκτός τόπου και χρόνου και του έδωσα θυμάμαι δυο - τρεις γροθιές, ίσως και παραπάνω, με τα χέρια μου.

» Έπεσε κάτω και είδα με μεγάλο φόβο ότι ήταν μαυρισμένος. Εκφράζω τη λύπη μου και είμαι συντετριμμένος για το γεγονός. Μακάρι να μπορούσα να είχα δώσει τη ζωή μου για να μην είχε γίνει» είχε καταθέσει ο Δημήτρης Βρακατσέλης προσθέτοντας:

«Σκοπός μου ήταν να τους πιάσω σε συνθήκες ομολογημένης μοιχείας και εκεί οι τρεις μας πρόσωπο με πρόσωπο να δώσουμε μια λύση. Από διετίας είχα καταλάβει ότι η γυναίκα μου ήταν φευγάτη. Είχα μείνει μήνες άυπνος από τη σκέψη να συναντήσω στο γραφείο του τον Βαρθολομαίο και να του ζητήσω ή να διακόψει τη σχέση μαζί της ή, αν είναι ερωτευμένοι, να χωρίσω εγώ με τη γυναίκα μου».

«Άνοιξα την πόρτα του διαμερίσματος και είδα τον Βαρθολομαίο να κάθεται στο τελευταίο σκαλοπάτι και από τη μέση και πάνω να είναι ξαπλωμένος στο πλατύσκαλο, ανάσκελα. Τον πλησίασα, κοίταξα αν έχει σφυγμό, ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο, αλλά δεν κατάλαβα αν ήταν ζωντανός ή νεκρός…

Είμαι αρκετά στενοχωρημένη για ό,τι έχει συμβεί και σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτή η συνάντησή μου με τον Γιάννη θα είχε αυτό το τέλος», είχε καταθέσει από την πλευρά της η – τότε - 47χρονη Θωμαΐς Βρακατσέλη η οποία τόνισε στους αστυνομικούς πως άκουσε τις φωνές και είχε παρακολουθήσει το όλο σκηνικό από το ματάκι της πόρτας.

Στη διάρκεια της δίκης που ακολούθησε εκτός από το «ροζ σκάνδαλο» υπήρξαν και κατηγορίες περί... ατασθαλιών στη διεύθυνση προμηθειών του Ιδρύματος, με τις οποίες είχαν συνδεθεί ο Γιάννης Βαρθολομαίος και η Θωμαΐς Βρακατσέλη χωρίς ποτέ να αποδειχθεί κάτι.

Η αρχική κατηγορία για τον Βρακατσέλη ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ωστόσο, μετατράπηκε σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η ίδια η Θωμαΐς Βρακατσέλη κατέθεσε πως ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Βαρθολομαίο.

Πρωτόδικα ο Βρακατσέλης καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη ενώ σε δεύτερο βαθμό η ποινή του μειώθηκε κατά έξι μήνες.