Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»

Το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με έντονο ύφος έκανε ένα ξέσπασμα, μιλώντας μάλιστα και στον πρώτο ενικό, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει σε ποιον απευθύνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

.