Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»

Τρομερό ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον διεθνή τεχνικό να κάνει δηλώσεις σε έντονο ύφος.

Ηλίας Παπαθεοδώρου
Ηλίας Παπαθεοδώρου | gazzetta
Το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με έντονο ύφος έκανε ένα ξέσπασμα, μιλώντας μάλιστα και στον πρώτο ενικό, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει σε ποιον απευθύνεται.

.

