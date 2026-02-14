Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»

Το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με έντονο ύφος έκανε ένα ξέσπασμα, μιλώντας μάλιστα και στον πρώτο ενικό, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει σε ποιον απευθύνεται.
