«Πάρε το καπέλο»: Η «κόντρα» Οικονόμου - Πιτταρά στον αέρα του ΣΚΑΪ για τον Παναθηναϊκό

Η ευρωπαϊκή πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Conference League φαίνεται πως δεν πανηγυρίστηκε μόνο στις κερκίδες, αλλά μεταφέρθηκε με επεισοδιακό τρόπο και στα τηλεοπτικά πλατό. Το πρωί της εκπομπής στον ΣΚΑΪ, το στούντιο μετατράπηκε σε αρένα σουρεαλιστικών αντεγκλήσεων, χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια από τις πιο αμήχανα αστείες στιγμές της φετινής σεζόν.

Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο Γιάννης Πιτταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Η σπίθα άναψε όταν ο πρώτος αποφάσισε να γιορτάσει τη νίκη του «Τριφυλλιού» φέρνοντας μαζί του στο πάνελ ένα πράσινο καπέλο.

Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως... κόκκινο πανί για τον Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και σε αυστηρό τόνο, ρίχνοντας στο τραπέζι την απειλή της αποχώρησης: «Πάρε αυτό το καπέλο από το τραπέζι σε παρακαλώ, γιατί θα πάω αλλού».



Ο Γιάννης Πιτταράς, ωστόσο, δεν πτοήθηκε στο ελάχιστο. Αφού ξεκαθάρισε πεισματικά πως «το καπέλο θα μείνει εκεί μέχρι τις 10», πέρασε στην αντεπίθεση, ρίχνοντας στο τραπέζι το απόλυτο επιχείρημα: την ενδυματολογική επιλογή του συμπαρουσιαστή του. «Εδώ έχεις φορέσει πράσινη γραβάτα, το καπέλο σε πειράζει;» αναρωτήθηκε δεικτικά, αφήνοντας τον Οικονόμου να προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Ο παρουσιαστής, πιασμένος στα πράσα από τις ίδιες του τις στιλιστικές επιλογές, κατέφυγε στην κλασική δικαιολογία της πρωινής νύστας. «Εντάξει, πράσινη γραβάτα πες έγινε ένα λάθος, πρωί είναι, δεν βλέπεις καλά. Αντί για κόκκινη έβαλες πράσινη», προσπάθησε να απολογηθεί.



Ο Πιτταράς του πρόσφερε το καπέλο ως... δωράκι για να το σετάρει, ως απόλυτο ασορτί, με τη γραβάτα του.