«Στα τυφλά» για 2η μέρα τα λεωφορεία: Η οργή των επιβατών, το ξέσπασμα των οδηγών και το σενάριο των χάκερς

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το ολικό «μπλακ άουτ» στο σύστημα τηλεματικής των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Παρά την αρχική ενημέρωση του ΟΑΣΑ το πρωί της Πέμπτης ότι τα τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ανακοίνωση, με τις οθόνες στις στάσεις να παραμένουν εκτός λειτουργίας ή να αναγράφουν «δοκιμαστική λειτουργία».

«Είμαστε ευχαριστημένοι με το χειρότερο»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, επιβάτες εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Αθανασία, τακτική χρήστης των αστικών συγκοινωνιών, περιγράφει μια δύσκολη καθημερινότητα:

«Πηγαίνω στη στάση μου και περιμένω να δω την πινακίδα. Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Φτάσαμε να λέμε "ευτυχώς θα περάσει σε είκοσι λεπτά", είμαστε ευχαριστημένοι με το χειρότερο. Είναι τραγική η κατάσταση. Από εκεί που περιμέναμε 20 λεπτά, τώρα περιμένουμε 30 και 40 μέσα στη ζέστη. Σαν να μην υπάρχει ο κόσμος, ούτε τους βλέπουν καν».

Σύμφωνα με το orange press agency, η ίδια ασκεί κριτική και για την καθαριότητα των οχημάτων αλλά και τις τεράστιες καθυστερήσεις που μετατρέπουν σύντομες διαδρομές σε ταλαιπωρία: «Μέσα τα λεωφορεία είναι μέσα στη λίγδα, σιχαίνεσαι να καθίσεις. Για μια διαδρομή 20 λεπτών, πρέπει να είμαι 1,5 ώρα στον δρόμο, γιατί το πρώτο λεωφορείο επί το πλείστον δεν έρχεται. Και αυτό το πράγμα ισχύει παντού, σε όλο τον νομό, όπου και να πας».

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Οδηγός λεωφορείου: «Γυρίσαμε δέκα χρόνια πίσω – Δεν υπάρχει ενημέρωση»

Τον δικό του προβληματισμό εκφράζει στο Orange Press Agency και ένας οδηγός λεωφορείου, ο οποίος μιλά ανώνυμα για το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν καθημερινά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι:

«Είναι μεγάλο πρόβλημα να μην μπορεί ο κόσμος να δει πότε θα έρθει το λεωφορείο. Ξαφνικά γυρνάς δέκα χρόνια πίσω. Από ό,τι έμαθα, το πρόβλημα βγήκε πιο σοβαρό από όσο νόμιζαν και ενώ έπρεπε να λυθεί σε ένα 24ωρο, δεν λύθηκε. Καμία ενημέρωση δεν έχουμε ούτε εμείς».

Όπως εξηγεί, οι οδηγοί είναι οι πρώτοι που δέχονται την οργή των επιβατών: «Εννοείται πως τα ακούμε εμείς, αφού είμαστε το πρώτο πρόσωπο που βλέπουν μπροστά τους. "Πού είστε", "γιατί δεν περάσατε στην ώρα σας" και τα γνωστά. Πάντα έτσι συμβαίνει».

Παράλληλα, ο οδηγός αναδεικνύει τα βαθύτερα, δομικά προβλήματα των συγκοινωνιών που επιβαρύνουν την κατάσταση: «Υπάρχουν λιγότερα δρομολόγια για τον κόσμο και περισσότερη δουλειά για εμάς επειδή δεν παίρνουν κόσμο. Αν λείπει ένας οδηγός, θα κόψουν τρία δρομολόγια και θα φορτωθώ εγώ άλλα δύο για να αντισταθμιστεί. Επιπλέον, τα δρομολόγια είναι σχεδιασμένα με βάση τα δεδομένα πριν από δέκα χρόνια, αλλά η κίνηση στους δρόμους δεν είναι η ίδια. Δεν μπορώ να κάνω τον ίδιο χρόνο. Πρέπει να τα ανανεώσουν αυτά και δεν το κάνουν».

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα τηλεματικής κατέρρευσε από τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφήνοντας τους επιβάτες να αναμένουν στα «τυφλά» χωρίς στίγμα ή χρόνο άφιξης στις οθόνες και την εφαρμογή. Ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζονται παρασκηνιακά είναι αυτό της κακόβουλης επίθεσης από χάκερς, ο ΟΑΣΑ στην αρχική του ανακοίνωση περιορίστηκε στο να αναφέρει πως «τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση», διαβεβαιώνοντας πως τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά.