Η μίνι σειρά τρόμου «Το Αυτό» («It») του Στίβεν Κινγκ με κεντρικό χαρακτήρα τον Πένιγουαϊζ έναν κλόουν - δολοφόνο που καταβροχθίζει τα θύματά του είναι μία από τις πιο τρομακτικές του ιστορίες καθώς μεταμορφώνει τον παλιάτσο που προσφέρει γέλιο στον εφιάλτη μας.

Και μπορεί η ιστορία να έγινε μία από τις αγαπημένες εκείνων που λατρεύουν τις ιστορίες τρόμου και ο Τιμ Κάρι να μνημονεύεται για την ερμηνεία του σε αυτή, ωστόσο ο εκλιπών ηθοποιός δεν ένιωσε ποτέ την ίδια αγάπη για τον χαρακτήρα του Πένιγουαϊζ. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τον ρόλο στα απομνημονεύματά του, Vagabond.

Σύμφωνα με το People, ο Κάρι παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να «μισεί» τον Πένιγουαϊζ, αν και τα συναισθήματά του δεν ήταν τόσο απλά όσο άφηναν να εννοηθούν ορισμένες από τις ιστορίες που είχαν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια για την παραγωγή.

Για χρόνια, μία από τις πιο διαδεδομένες ιστορίες σχετικά με την παρουσία του Κάρι στο «It» ήταν ότι το μακιγιάζ του κλόουν τον αναστάτωνε τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσε ούτε να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ο Κάρι απάντησε γύρω από αυτές τις φήμες, ότι η πραγματικότητα ήταν κάπως λιγότερο ακραία.

Δεν του άρεσε να βλέπει τον εαυτό του μεταμορφωμένο σε Πένιγουαϊζ, όμως, όπως είπε, η συγκεκριμένη ιστορία είχε διογκωθεί με την πάροδο των χρόνων.

«Όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορώ κυριολεκτικά να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, όπως έχει συχνά αναφερθεί, αλλά σίγουρα δεν απολάμβανα ιδιαίτερα το είδωλό μου».

Διαβάστε ακόμα: Τιμ Κάρι: Πέθανε ο ηθοποιός του Rocky Horror Show και του It

Γιατί ένιωθε άβολα για τον ρόλο του Πένιγουαϊζ

Ο Κάρι εξήγησε ότι όταν του προτάθηκε για πρώτη φορά να υποδυθεί τον δολοφόνο-κλόουν, είχε ανάμεικτα συναισθήματα. Υπήρχε κάτι στον χαρακτήρα που τον έκανε εξαρχής να αισθάνεται άβολα, την ίδια στιγμή όμως τον ενδιέφερε αρκετά ώστε να δεχτεί τον ρόλο.

Ο ρόλος θα εξελισσόταν τελικά σε μία από τις ερμηνείες που καθόρισαν την καριέρα του και ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι παρόλο που δεν αναφερόταν συχνά σε αυτόν, δεν σήμαινε ότι είχε μετανιώσει για αυτόν.

Έτρεφε σεβασμό για την ιστορία του Κινγκ και θεωρούσε ότι η τηλεοπτική μεταφορά ήταν ένα αξιόλογο έργο. Απλώς δεν θεωρούσε τον Πένιγουαϊζ έναν από τους ρόλους που του προσέφεραν τη μεγαλύτερη προσωπική ή καλλιτεχνική ικανοποίηση.

«Δεν είχα πολλά να πω δημοσίως γι’ αυτό εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που πολλοί εξέλαβαν λανθασμένα ως ένδειξη ότι κουβαλούσα κάποια βαθιά εσωτερική σύγκρουση σχετικά με τον ρόλο. Δεν είναι πραγματικά έτσι, αλλά ούτε και απολάμβανα ιδιαίτερα τον ρόλο. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Στίβεν Κινγκ και πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή μεταφορά, αλλά δεν ήταν ακριβώς μια εμπειρία τύπου Στόπαρντ. Ούτε περίμενα να είναι».

Ποιο ήταν τελικά το πρόβλημά του με τον ρόλο

Στα απομνημονεύματά του περιγράφει μερικές από τις παράξενες συζητήσεις που είχε όλα αυτά τα χρόνια με θαυμαστές. Όσοι τον πλησίαζαν για να του μιλήσουν για τον ρόλο φαίνεται πως χωρίζονταν γενικά σε δύο κατηγορίες. Κάποιοι λάτρευαν τη σατανική πλευρά του Πενιγουαϊζ, ενώ άλλοι ήθελαν να πουν στον Κάρι πόσο πολύ τους είχε τρομάξει ο χαρακτήρας.

Μάλιστα, ορισμένοι θαυμαστές τού έλεγαν ότι η ερμηνεία του τούς είχε κρατήσει ξύπνιους τα βράδια ή ότι τους είχε αφήσει ψυχολογικά τραυματισμένους από την παιδική τους ηλικία.

Ο Κάρι καταλάβαινε γιατί ο χαρακτήρας μπορούσε να προκαλέσει τέτοια αντίδραση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πόσο τρομακτικός είχε σχεδιαστεί να είναι. Παραδεχόταν, όμως, ότι ποτέ δεν ήξερε πραγματικά πώς να αντιδράσει όταν κάποιος τού έλεγε ότι του είχε καταστρέψει τα παιδικά του χρόνια.

«Η πλειονότητα των ανθρώπων που θέλουν να μου μιλήσουν για τον Πένιγουαϊζ είναι είτε εμφανώς παράξενοι άνθρωποι, που κατά κάποιον τρόπο απολαμβάνουν την κακία του, είτε άνθρωποι που θέλουν να ξέρω ότι τους έχω τραυματίσει πραγματικά, ότι τους έκανα να μην μπορούν να κοιμηθούν ή κάτι παρόμοιο».

Και συνέχισε: «Αλλά ποτέ δεν ήξερα πραγματικά πώς να απαντήσω σε αυτό. Δεν είναι και ο πιο γοητευτικός τρόπος για να ξεκινήσει μια συζήτηση και συνήθως οδηγεί σε μια μάλλον δυσάρεστη συζήτηση που πρέπει να διαχειριστείς».

