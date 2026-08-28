Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που «εκτοξεύονται» έως το 2035: Πού κρύβονται οι καλύτερες αμοιβές

Η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται ριζικά. Σύμφωνα με τις νέες δεκαετείς προβλέψεις της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Εργασίας (BLS) για την περίοδο 2025–2035, η συνολική απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 3,5% (προσθήκη 5,9 εκατομμυρίων θέσεων), καταγράφοντας αισθητή επιβράδυνση σε σύγκριση με το 10,9% της προηγούμενης δεκαετίας (2015-2025). Παρά τη γενική επιβράδυνση, ορισμένοι τομείς ετοιμάζονται για αλματώδη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το business insider, ο συνδυασμός της δημογραφικής γήρανσης, της ενεργειακής μετάβασης και της ραγδαίας εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης διαμορφώνει το νέο τοπίο των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

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Τα 12 ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα (2025–2035)

Εξειδικευμένοι Νοσηλευτές : Αύξηση +41,0% (από 336,3 χιλιάδες σε 474,1 χιλιάδες θέσεις). Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.

: Αύξηση +41,0% (από 336,3 χιλιάδες σε 474,1 χιλιάδες θέσεις). Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος. Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων : Αύξηση +36,5%. Απαιτείται απολυτήριο λυκείου.

: Αύξηση +36,5%. Απαιτείται απολυτήριο λυκείου. Επιστήμονες Δεδομένων : Αύξηση +34,6%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό.

: Αύξηση +34,6%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Τεχνικοί Συντήρησης Ανεμογεννητριών : Αύξηση +29,5%. Απαιτείται επαγγελματική κατάρτιση.

: Αύξηση +29,5%. Απαιτείται επαγγελματική κατάρτιση. Διευθυντές Υπηρεσιών Υγείας : Αύξηση +24,2%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό.

: Αύξηση +24,2%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Βοηθοί Φυσικοθεραπευτών : Αύξηση +23,0%. Απαιτείται διετές δίπλωμα.

: Αύξηση +23,0%. Απαιτείται διετές δίπλωμα. Ψυχιατρικοί Τεχνικοί : Αύξηση +22,3%. Απαιτείται πιστοποίηση ή δίπλωμα.

: Αύξηση +22,3%. Απαιτείται πιστοποίηση ή δίπλωμα. Επιστήμονες Υπολογιστών και Πληροφοριακής Έρευνας : Αύξηση +21,8%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.

: Αύξηση +21,8%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος. Βοηθοί Εργοθεραπευτών : Αύξηση +21,5%. Απαιτείται διετές δίπλωμα.

: Αύξηση +21,5%. Απαιτείται διετές δίπλωμα. Τεχνικοί Οφθαλμολογικής Φροντίδας : Αύξηση +21,4%. Απαιτείται πιστοποίηση ή απολυτήριο.

: Αύξηση +21,4%. Απαιτείται πιστοποίηση ή απολυτήριο. Βοηθοί Ιατρών: Αύξηση +21,1%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.

Αύξηση +21,1%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος. Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριών: Αύξηση +21,0%. Απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου.

Η κυριαρχία της Υγείας και οι εξαψήφιοι μισθοί

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές, σημειώνοντας άνοδο 41%, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται από 336,3 χιλιάδες το 2025 σε 474,1 χιλιάδες το 2035.

Bureau of Labor Statistics

Bureau of Labor Statistics

Η εκρηκτική αυτή ζήτηση τροφοδοτείται από το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές αναλαμβάνουν πλέον καθήκοντα που παλαιότερα ανήκαν αποκλειστικά σε ιατρούς, προσφέροντας παράλληλα εξαψήφιες ετήσιες απολαβές.

Συνολικά, ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας αναμένεται να προσθέσει τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας λόγω της αυξημένης φροντίδας που απαιτεί ο γηράσκων πληθυσμός.

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Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών (+36,5%) και οι τεχνικοί ανεμογεννητριών (+29,5%) καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η συνεχής πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων στρέφει όλο και περισσότερα νοικοκυριά στην αυτοπαραγωγή ενέργειας. Το σημαντικό πλεονέκτημα για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών είναι ότι η είσοδος στο επάγγελμα απαιτεί συνήθως μόνο απολυτήριο λυκείου.

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων φέρνει τους Data Scientists στο +34,6%, ενώ οι Επιστήμονες Υπολογιστών και Πληροφοριακής Έρευνας αυξάνονται κατά 21,8%, κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέων εργαλείων AI.

Παράλληλα, η άνθηση των Data Centers για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, οδηγώντας τον τομέα κοινής ωφέλειας σε ανάπτυξη 10% , τον ταχύτερο ρυθμό μεταξύ όλων των βασικών κλάδων της οικονομίας.