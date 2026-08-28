Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που «εκτοξεύονται» έως το 2035: Πού κρύβονται οι καλύτερες αμοιβές

Η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται ριζικά. Σύμφωνα με τις νέες δεκαετείς προβλέψεις της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Εργασίας (BLS) για την περίοδο 2025–2035, η συνολική απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 3,5% (προσθήκη 5,9 εκατομμυρίων θέσεων), καταγράφοντας αισθητή επιβράδυνση σε σύγκριση με το 10,9% της προηγούμενης δεκαετίας (2015-2025). Παρά τη γενική επιβράδυνση, ορισμένοι τομείς ετοιμάζονται για αλματώδη ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το business insider, ο συνδυασμός της δημογραφικής γήρανσης, της ενεργειακής μετάβασης και της ραγδαίας εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης διαμορφώνει το νέο τοπίο των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση.
Διαβάστε ακόμα: Σε τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες: Το γλυκαντικό που τρώμε και συνδέεται με εγκεφαλικά και καρδιακά
Τα 12 ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα (2025–2035)
- Εξειδικευμένοι Νοσηλευτές: Αύξηση +41,0% (από 336,3 χιλιάδες σε 474,1 χιλιάδες θέσεις). Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.
- Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων: Αύξηση +36,5%. Απαιτείται απολυτήριο λυκείου.
- Επιστήμονες Δεδομένων: Αύξηση +34,6%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό.
- Τεχνικοί Συντήρησης Ανεμογεννητριών: Αύξηση +29,5%. Απαιτείται επαγγελματική κατάρτιση.
- Διευθυντές Υπηρεσιών Υγείας: Αύξηση +24,2%. Απαιτείται πτυχίο ή μεταπτυχιακό.
- Βοηθοί Φυσικοθεραπευτών: Αύξηση +23,0%. Απαιτείται διετές δίπλωμα.
- Ψυχιατρικοί Τεχνικοί: Αύξηση +22,3%. Απαιτείται πιστοποίηση ή δίπλωμα.
- Επιστήμονες Υπολογιστών και Πληροφοριακής Έρευνας: Αύξηση +21,8%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.
- Βοηθοί Εργοθεραπευτών: Αύξηση +21,5%. Απαιτείται διετές δίπλωμα.
- Τεχνικοί Οφθαλμολογικής Φροντίδας: Αύξηση +21,4%. Απαιτείται πιστοποίηση ή απολυτήριο.
- Βοηθοί Ιατρών: Αύξηση +21,1%. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος.
- Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριών: Αύξηση +21,0%. Απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου.
Η κυριαρχία της Υγείας και οι εξαψήφιοι μισθοί
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές, σημειώνοντας άνοδο 41%, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται από 336,3 χιλιάδες το 2025 σε 474,1 χιλιάδες το 2035.
Η εκρηκτική αυτή ζήτηση τροφοδοτείται από το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές αναλαμβάνουν πλέον καθήκοντα που παλαιότερα ανήκαν αποκλειστικά σε ιατρούς, προσφέροντας παράλληλα εξαψήφιες ετήσιες απολαβές.
Συνολικά, ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας αναμένεται να προσθέσει τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας λόγω της αυξημένης φροντίδας που απαιτεί ο γηράσκων πληθυσμός.
Διαβάστε ακόμα: Βέροια: Πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τη 18χρονη - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών (+36,5%) και οι τεχνικοί ανεμογεννητριών (+29,5%) καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η συνεχής πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων στρέφει όλο και περισσότερα νοικοκυριά στην αυτοπαραγωγή ενέργειας. Το σημαντικό πλεονέκτημα για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών είναι ότι η είσοδος στο επάγγελμα απαιτεί συνήθως μόνο απολυτήριο λυκείου.
Η ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων φέρνει τους Data Scientists στο +34,6%, ενώ οι Επιστήμονες Υπολογιστών και Πληροφοριακής Έρευνας αυξάνονται κατά 21,8%, κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέων εργαλείων AI.
Παράλληλα, η άνθηση των Data Centers για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, οδηγώντας τον τομέα κοινής ωφέλειας σε ανάπτυξη 10% , τον ταχύτερο ρυθμό μεταξύ όλων των βασικών κλάδων της οικονομίας.
- Πρόστιμο-μαμούθ στον 30χρονο μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Σοκάρει το βίντεο
- Τιμ Κάρι: Γιατί «μισούσε» τον ρόλο του Πένιγουαϊζ στο «It» - Ο ρόλος που μάς πρόσφερε τους πρώτους εφιάλτες
- «Στα τυφλά» για 2η μέρα τα λεωφορεία: Η οργή των επιβατών, το ξέσπασμα των οδηγών και το σενάριο των χάκερς
- Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που «εκτοξεύονται» έως το 2035: Πού κρύβονται οι καλύτερες αμοιβές
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.