Παρί – Ολυμπιακός 87-104: Θρίαμβος με τρίποντη «ελεγεία»

Με ρεσιτάλ ευστοχίας από τα 6,75, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παρίσι και με ρεκόρ 20-10 έπιασε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 104-87 της Παρί, για την 34η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 19η ήττα τους.

Ο Ντόρσεϊ (24π. με 4/6 τρίποντα), ο Πίτερς (18π. με 4/7 τρίποντα), ο Φουρνιέ (17π. με 3/5 τρίποντα) και... τ’ άλλα παιδιά έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 των Παριζιάνων, που είχαν νικήσει κατά σειρά εκτός έδρας τις Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Από 10 πόντους και 4 ριμπάουντ είχαν οι Χολ και Τζόσεφ, ενώ 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Νίκολα Μιλουτίνοφ σε 18:06΄΄ στο παρκέ. Ο Μόντε Μόρις ήταν στη δωδεκάδα, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

«Κλειδί» της άνετης επικράτησης των «ερυθρόλευκων» πέρα από την ευστοχία πίσω από τα 6.75 (με 8 εύστοχα στην 1η περίοδο, 13 στη 2η και 16 στην 3η και 17/30 στο τέλος της 4ης) ήταν τα 41 ριμπάουντ έναντι των 27 των γηπεδούχων. Και δη τα αμυντικά με 30 έναντι 19 της γαλλικής ομάδας.

Από την Παρί που υποχώρησε στο 11-19 επίσης με αγώνα λιγότερο διψήφιοι ήταν οι Ρόμπινσον (18π.), Ρόντεν (14π.), Ιφί (15π.), Χόουμζ (11π.).

Ο Τάισον Ουόρντ, στην πρώτη επιστροφή του ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του, παρέλαβε το δακτυλίδι του περσινού πρωταθλήματος με την Παρί, με τον Αμερικανό να συγκινείται κατά την αποθέωσή του από τον κόσμο των Παριζιάνων.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού η Μονακό την ερχόμενη Πέμπτη (12/3) για την 31η αγωνιστική. Οι Μονεγάσκοι δεν θα έχουν όρθιο στον πάγκο τους τον Βασίλη Σπανούλη.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Οι συνθέσεις:

Παρί (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 15 (2), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 18 (2), Ερέρα 6 (1), Ρόντεν 14 (4), Στίβενς 6 (1), Ντοκοσί 4, Φαγιέ 2, Μόργκαν 3 (1), Ουατάρα 2, Χόμζ 11 (3), Ουίλις 2.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2), Ουόρντ 5 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 24 (4), Πίτερς 18 (4), Μιλουτίνοφ 9, Τζόσεφ 10 (2), Χολ 10, ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 2, Φουρνιέ 17 (3).