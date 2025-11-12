Μενού

Παρί – Παναθηναϊκός 95 -101: «Απόδραση» με κατοστάρα από την Πόλη του Φωτός

Ο Παναθηναϊκός κράτησε την ψυχραιμία του όταν η μπάλα «έκαιγε» και έφυγε νικητής από το Παρίσι.

Reader symbol
Newsroom
panathinaikos
Νίκη για τον Παναθηναϊκό επί της Παρί | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τα επτά αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο εφετινό «διπλό» του στη Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 101-95 από το Παρίσι, απέναντι στην Παρί, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 6-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους και τέταρτη σερί.

Στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του, με τον Αμερικανό σέντερ να γεμίζει τη ρακέτα την πληγωμένη ρακέτα του «τριφυλλιού» και να τελειώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ!

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101

Περισσότερα σε λίγο...

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ